BVB: Reus-Ausfall droht! Haller vor Pflichtspieldebüt

Borussia Dortmund muss bei der Fortsetzung der Saison in der Fußball-Bundesliga möglicherweise auf Marco Reus verzichten.

Der Kapitän konnte nach Angaben von Trainer Edin Terzic aufgrund einer Erkrankung die gesamte Woche nicht trainieren. Fraglich für das Spiel am Sonntag gegen den FC Augsburg sind zudem die leicht angeschlagenen Emre Can, Anthony Modeste und Mahmoud Dahoud. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dafür gibt Sebastien Haller sein Pflichtspieldebüt. Ob der im vergangenen Sommer an Hodenkrebs erkrankte Torjäger von Beginn an aufläuft oder die Rolle des Jokers einnimmt, ließ Terzic offen. „Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich magische Momente mit Seb gibt“, sagte der BVB-Coach. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)