Babbel übt Kritik am FC Bayern: "Gefährliches Fahrwasser"

Laut Markus Babbel haben sich einige Protagonisten von Fußball-Rekordmeister Bayern München während der dort aktuell herrschenden Unruhe angreifbar gemacht. Es mehrten sich aktuell "unglückliche Bausteine", "da kommt man in gefährliches Fahrwasser", sagte der Europameister von 1996 in einem Interview mit dem Online-Portal "888sport". Am Kader würde es jedoch nicht liegen, den bezeichnete er als "eine Weltauswahl".