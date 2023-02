Bellingham-Poker: Zwei Top-Klubs bereits raus! Klopp-Krise macht BVB Hoffnung

Der Engländer tendiert zu einem Wechsel in die Heimat. „Wenn man sich im Bellingham-Lager und generell in England umhört, stellt man fest, dass eine heiße Spur zu Jürgen Klopp und dem FC Liverpool führt“, berichtet SPORT1-Chefreporter Patrick Berger in einer neuen Ausgabe des erfolgreichen SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)