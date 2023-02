Kehl über BVB: "Dann würde ich die Wette eingehen, dass wir Meister werden"

Borussia Dortmund hat sich mit vier Siegen nach dem Re-Start der Bundesliga wieder in Stellung gebracht. Die Westfalen liegen nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Union Berlin.

Falls der FC Bayern am Nachmittag beim VfL Wolfsburg gewinnt, wären es drei Punkte Rückstand auf Platz 1. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

„In der Meistersaison 2011/12 haben wir in der Rückrunde 15 Siege und zwei Unentschieden geholt“, erinnert sich Kehl bei Bild TV . „Wenn uns das jetzt wieder gelingt, dann würde ich die Wette eingehen, dass wir Meister werden.“

Neuer? „Natürlich verfolgen wir die Dinge“

Angesprochen auf den Neuer-Knall beim FC Bayern, hielt sich Kehl mit einer eigenen Meinung zurück. „Natürlich verfolgen wir die Dinge. Wir leben ja auch jeden Tag mit den Medien und all den Gerüchten. Aber wenn man die Interna nicht so richtig kennt. ist es schwer, sich ein Urteil zu erlauben. Wir warten mal ab, was da noch alles passiert.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)