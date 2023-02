Bundesliga: Beim Thema Kahn wird Nagelsmann deutlich

Er habe dem Vorstandsvorsitzenden nicht widersprochen, erklärte der Trainer des FC Bayern auf einer Pressekonferenz am Dienstag . Nach dem letzten Bundesliga-Remis gegen Eintracht Frankfurt hatte der Coach für Aufsehen gesorgt, weil seine Aussagen im Widerspruch zu denen des Bayern-Bosses standen. (Nagelsmann widerspricht Kahn)

Der große Unterschied laut Kahn: In der Ergebniskrise im Herbst habe man sich eine Vielzahl an Chancen herausgespielt. Dies sei nun nicht mehr der Fall. Nagelsmann hatte derweil erklärt, dass er keine zwei unterschiedlichen Mannschaften ausmachen könne.

Widerspruch zu Kahn? Nagelsmann stellt Aussagen klar

Nagelsmann: „Ich habe gesagt, dass ich nicht zwei unterschiedliche Mannschaften sehe aus dem Grund, dass ich auch im Herbst Parallelen gesehen habe zu guten Spielen, die ich auch jetzt sehe“, führte der Bayern-Trainer am Dienstag aus. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Man habe auch im Herbst nicht alles richtig gemacht: „Ich habe also eigentlich die Aussagen von Olli Kahn verstärkt und gesagt, dass wir auch im Herbst, als die Ergebnisse gut waren, nicht alles top war. Auch da hatten wir Dinge, die wir verbessern müssen. Und genau so ist es jetzt auch.“

Man habe in der Phase im Herbst, in der man nicht gewinnen konnte, „teilweise sogar besseren Fußball gespielt als jetzt, finde ich. Aggressiver vor dem Tor, dafür sind wir jetzt in der Konterabsicherung besser.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)