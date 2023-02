Bundesliga: Breitenreiter-Entscheidung offenbar fix! Hoffenheim schmeißt wohl Trainer raus

Hoffenheim zieht damit die Konsequenzen aus dem anhaltenden Negativlauf der Badener. Aus den vergangenen 10 Spielen gab es nur zwei Punkte. Hoffenheim ist nach der 2:5-Pleite am Samstag auf Platz 14 abgerutscht, nur noch drei Punkte trennen das Team vom Relegationsplatz.

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Nach SPORT1-Informationen gab es am Sonntagvormittag ein Gespräch zwischen Breitenreiter und Sportchef Alexander Rosen, in dem einige grundsätzliche Dinge angesprochen wurden. Wie die Bild berichtete, leitete Breitenreiter am Sonntagmorgen sogar noch das Training. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)