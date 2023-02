Bundesliga: Gladbach - FC Bayern, Wolfsburg - Leipzig, Bochum - Freiburg, Stuttgart - Köln LIVE im TV, Stream, Ticker

Setzt der FC Bayern seine Siegesserie fort?

Am Samstagnachmittag gastiert der deutsche Rekordmeister bei Borussia Mönchengladbach und peilt dabei seinen dritten Ligaerfolg in Folge an. Doch das könnte alles andere als einfach werden: Die Fohlen sind und bleiben der Angstgegner des FC Bayern. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Seit Saisonbeginn 2011/12 fuhr Gladbach gegen den FC Bayern satte 32 Zähler ein. In den jüngsten vier Duellen in Bundesliga und DFB-Pokal blieben die Borussen jedes Mal ungeschlagen. Mit einem weiteren Sieg würde Gladbach einen Vereinsrekord aufstellen: Fünf Pflichtspiele nacheinander ungeschlagen blieb der Klub gegen die Bayern noch nie. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Bundesliga heute: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern

Allerdings ist der Tabellenführer aus München seit 13 Bundesliga-Partien unbesiegt. Die Gladbacher hingegen blieben zuletzt beim 0:0 gegen Schlusslicht Schalke und der 1:4-Klatsche gegen Hertha blass. Dafür gewannen sie gegen Spitzenteams wie Leipzig (3:0) und Dortmund (4:2).

Vor dem anstehenden Duell zwischen Bayern und Gladbach liegt der Fokus vor allem auf FCB-Torwart Yann Sommer. Der Schweizer trifft zum ersten Mal seit seinem Wechsel im Winter auf seine alten Kollegen von Borussia Mönchengladbach. Für Sommer werde die Rückkehr „ein besonderes Spiel“, sagte FCB-Trainer Julian Nagelsmann, „aber er ist keine 18 mehr und kommt damit gut zurecht. Er wird ein gutes Spiel machen.“

Verzichten muss der Coach womöglich auf Paris-Held Kingsley Coman. Hinter dem Siegtorschützen aus dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris St. Germain stehe „ein Fragezeichen“, sagte Nagelsmann am Freitag. Der Trainer kündigte an, dass Nationalspieler Serge Gnabry von Beginn an spielen werde.

Gladbach - Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Gladbach: Omlin – Bensebaini, Elvedi, Itakura, Scally – Kramer, Koné – Stindl, Hofmann, Neuhaus – Thuram

Bayern: Sommer – Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Musiala, Sané – Müller

Bundesliga heute: Wolfsburg vs. Leipzig

Andernorts steht das Comeback von Topstürmer Christopher Nkunku bei RB Leipzig bevor. Der französische Nationalspieler steht beim Gastspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag im Kader der Sachsen und darf zumindest auf einen Kurzeinsatz hoffen. „Er wird eine Option sein, wenn auch noch nicht über 90 Minuten“, sagte Trainer Marco Rose am Freitag. (Bundesliga: VfL Wolfsburg - RB Leipzig, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Deutschlands Fußballer des Jahres hatte sich in der Vorbereitung auf die WM in Katar einen Außenbandriss im Knie zugezogen und war seitdem zum Zuschauen verdammt. „Es ist schön und wichtig, dass Christo wieder da ist. Er besitzt einfach eine Qualität, die es so häufig in der Bundesliga, in Europa und der Welt so nicht gibt. Er macht einen sehr guten Eindruck“, sagte Rose.

Der Leipziger Höhenflug in der Bundesliga war nach zuletzt zwei sieglosen Spielen etwas ausgebremst worden. „So richtig zufrieden sind wir nicht. Wir kämpfen ein bisschen um unsere Leichtigkeit“, sagte Rose, der vor Wolfsburg warnte. Beim Team von Trainer Niko Kovac sei eine „klare Spielidee zu erkennen. Es ist eine gute Mannschaft mit ambitionierten Zielen. Wir brauchen eine gute Leistung.“

Doch auch die Wölfe erlebten zuletzt einen kleinen Einbruch. Dabei hatte das Jahr mit einem 6:0 gegen Freiburg und einem 5:0 bei der Hertha sehr verheißungsvoll begonnen. Doch zwei Niederlagen und eine müde Nullnummer beim FC Schalke ließen alle Ambitionen auf einen Europapokalplatz erstmal zerplatzen.

Allerdings verlor Wolfsburg erst ein einziges Mal daheim gegen Leipzig. Das kann wahrlich nicht jeder Verein von sich behaupten. Auf der anderen Seite gewannen sie aber auch nur eines der jüngsten elf Pflichtspiele gegen die Sachsen.

Wolfsburg - Leipzig : Die voraussichtlichen Aufstellungen

Wolfsburg: Casteels – Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio – Arnold – Svanberg, Gerhardt – Wimmer, Kaminski – Wind

Leipzig: Blaswich – Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg – Schlager, Laimer – Szoboszlai, Forsberg – Werner, Silva

