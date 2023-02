Bundesliga, Hertha - Augsburg: Berliner Befreiungsschlag im Abstiegskampf!

Der Ex-Augsburger Marco Richter (61.) und der eingewechselte Dodi Lukebakio (69.) schossen die Hertha im Berliner Schneegestöber zum zweiten Erfolg in den vergangenen drei Spielen.

Niederlechner mit kostspieligem Einsatz

Im nasskalten Olympiastadion wollte Hertha-Trainer Sandro Schwarz in seinem 100. Bundesliga-Spiel als Coach eigentlich der Startelf vom leistungsmäßig durchaus ordentlichen 1:4 bei Borussia Dortmund vertrauen, doch daraus wurde nichts. Verteidiger Marton Dardai musste kurzfristig angeschlagen passen. Für ihn rutschte Agustin Rogel in die Dreierkette.

Borussia Dortmund am Gipfel

Vorne durfte derweil Winter-Zugang Florian Niederlechner gegen seinen Ex-Klub von Beginn an ran - ein kostspieliger Einsatz wegen einer besonderen Klausel!

Und der Stürmer stand sofort im Mittelpunkt: Nach einem Ballverlust von Augsburgs Niklas Dorsch drängte Niederlechner (2.) in den Strafraum, traf beim Abschluss den Ball jedoch nicht richtig, sodass jener links am Tor vorbei kullerte.

Allgemein attackierte Hertha die Gäste früh, wandelte die eigenen Ballgewinne aber zu selten in gefährliche Konter um. In einem von Zweikämpfen geprägten Spiel, in dem auch der FCA zu harmlos blieb, verzeichnete Herthas Jessic Ngankam (44.) erst kurz vor der Pause die zweite Torchance. Von der rechten Strafraumkante zielte der 22-Jährige nur knapp über die Latte.