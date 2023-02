Bundesliga, Hertha BSC: "Mach auf cool, aber ...": Darum war dieser Einsatz besonders

Hertha BSC hat am 22. Bundesliga-Spieltag im Kellerduell gegen den FC Augsburg mit 2:0 gewonnen . Im Mittelpunkt stand dabei Stürmer Florian Niederlechner - auch ohne eigenen Treffer. Denn der Startelf-Einsatz des 32-Jährigen war für den Hauptstadtklub offenbar kostspielig.

Hintergrund: Dem kicker zufolge war bei Niederlechners Wechsel von Augsburg nach Berlin im Winter eine Klausel vereinbart worden, die einen Einsatz gegen den Ex-Klub extra in Rechnung stellt - laut Bild müsse Hertha in diesem Fall 300.000 Euro an den FCA zahlen.