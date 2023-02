Bundesliga heute LIVE: FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg im TV, Stream & Ticker

Zu Gast in der Schalker Arena ist zum Auftakt in den 20. Spieltag der VfL Wolfsburg. Nach der unverdienten 2:4-Pleite gegen den FC Bayern benötigen die Wölfe dringend drei Zähler, will die Truppe von VfL-Trainer Niko Kovac noch ein Wörtchen um das internationale Geschäft mitreden. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)