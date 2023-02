Bundesliga: Philipp Max sorgt für "Kostic-Vibes" bei Eintracht Frankfurt

Glasner lobt Max-Vorlage

Der 29-Jährige, der erst im Winter auf Leihbasis aus Eindhoven kam und im Sommer für rund zwei Millionen Euro fest verpflichtet wird, zeigte sich in beide Richtungen sehr stabil. Max gewann sieben seiner 13 Zweikämpfe, was einer sehr ordentlichen Quote von 54 Prozent entspricht. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Mit Napoli wartet eine Herausforderung in der Königsklasse

Genau diese Qualitäten werden auch dann benötigt, wenn am Dienstag das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen die SSC Neapel ansteht und die Gegenspieler wohl Giovanni Di Lorenzo und Matteo Politano heißen. Der Tabellenführer der Serie A, der in Italien 62 von 69 möglichen Zählern geholt hat, befindet sich in bestechender Form, ist Favorit in diesem Duell.