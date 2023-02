Bundesliga: RB Leipzig – Eintracht Frankfurt, 2:1 (2:0)

Die 47.069 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Timo Werner brachte das Team von Trainer Marco Rose bereits in der sechsten Minute in Front. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Emil Forsberg mit dem 2:0 für die Heimmannschaft zur Stelle (40.). Mit der Führung für RB Leipzig ging es in die Halbzeitpause. Eintracht Frankfurt stellte in der 60. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Kristijan Jakic, Aurelio Buta und Christopher Lenz für Sebastian Rode, Ansgar Knauff und Philipp Max auf den Platz. Djibril Sow ließ sich in der 61. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für die Elf von Coach Oliver Glasner. Gleich drei Wechsel nahm RB in der 69. Minute vor. Werner, Kevin Kampl und Forsberg verließen das Feld für André Silva, Xaver Schlager und Amadou Haidara. Obwohl Leipzig nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die Eintracht zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.