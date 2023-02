Bundesliga: Upamecano sieht Rot - FC Bayern in Gladbach in Unterzahl

Ein Platzverweis für Dayot Upamecano bereits in der 8. Spielminute hat beim Bundesliga-Duell des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach für mächtig Aufregung gesorgt.

Upamecano stoppt Pléa - glatt Rot!

Was war passiert? Der Franzose sah die Rote Karte, weil Schiedsrichter Tobias Welz das Laufduell mit dem am Ende zu Boden gehenden Alassane Pléa als Notbremse gewertet hatte.

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Ein Arm-Einsatz schien den Tatbestand einer Notbremse nicht zu erfüllen. Zu einem Kontakt knapp vor dem Strafraum, der den Gladbacher aus dem Tritt kommen ließ, könnte es im unteren Körperbereich an Beinen oder Füßen gekommen sein.

Gräfe und Schiedsrichter-Experte Feuerherdt reagieren

„Es wäre die deutlich bessere Entscheidung gewesen, kein Foul zu geben“, fügte Feuerherdt an.

Und auch Manuel Gräfe ließ an der Entscheidung kein gutes Haar, verwies dabei auf Twitter auch auf einen eigenen Gast-Beitrag vom April 2022 in der Bild .

Seinerzeit hatte der frühere Bundesliga-Referee gemeint: „Wenn man trotz eindeutiger TV-Bilder falsch entscheidet, fehlt es oft an der notwendigen Fußballkompetenz – oder an der Linie, wann man eingreifen soll oder wann nicht. Dort ist seit Jahren ein Hin und Her zu beobachten. Mal ist die von den Verantwortlichen geforderte Eingriffsschwelle hoch, dann wieder zu niedrig.“