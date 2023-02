Bundesliga: SV Werder Bremen – Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr)

Beim kommenden Gegner von Werder lief es zuletzt wie am Schnürchen – Dortmund wird mit Sicherheit eine knifflige Aufgabe. Bremen gewann das letzte Spiel gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 und nimmt mit 27 Punkten den achten Tabellenplatz ein. Borussia Dortmund strich am Samstag drei Zähler gegen den Sport-Club Freiburg ein (5:1). Ein Tor hatte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied gemacht. Am Ende hatte der SV Werder Bremen einen knappen 3:2-Sieg gefeiert.