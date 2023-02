FC Bayern: Kritik am Sommer-Transfer? Neuer lässt aufhorchen

Eine Woche ist es her, da zeigte sich Bayern-Vorstand Oliver Kahn noch „erstaunt, wie reflektiert er die Situation wahrgenommen hat“ und meinte damit Manuel Neuers Reaktion auf die Verpflichtung von Konkurrent Yann Sommer.

„Das zeigt, was für ein unglaublich guter Charakter er ist“, lobte Kahn Neuer vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt bei Sky: „Er kann sich sehr gut in die Klubverantwortlichen hineinversetzen. Er hat gesagt, die Verpflichtung von Sommer sei die richtige Entscheidung gewesen.“

Ganz so harmonisch ist die Welt beim FC Bayern spätestens seit Freitagabend aber dann doch nicht. (BERICHT: Brisante Aussagen von Neuer)

Denn in seinem explosiven Interview rund um den Tapalovic-Knall beim Rekordmeister ließ Neuer auch deutliche Querschüsse in Richtung der Verantwortliche los, was den Umgang mit dem Sommer-Transfer anging.