FC Bayern: PK LIVE mit Julian Nagelsmann - reagiert er auf Kovac-Spitze?

SPORT1 begleitet die PK im Liveticker

+++ Nagelsmann über offensive Verteidigung +++

Es ist eine müßige Diskussion. Wenn du mit einer Viererkette spielst und willst mit zwei hohen Außenverteidiger spielen, hast du nur zwei Spieler hinter dem Ball. Es ist aber eine Frage, die von vielen Faktoren abhängig ist. Es war aber keine Idee der Mannschaft so zu spielen. In den letzten 18 Monaten haben wir immer mit vielen Offensivspielern gespielt. Die Grundordnung ist nicht relevant, sondern wie füllt man das Spiel mit Leben. Du musst nur gut drauf sein.

+++ Nagelsmann über Cancelao +++

Er ist ein Wettkampftyp, hat schon ein bisschen erlebt. Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel. Er gibt uns eine gewisse Ruhe im Offensivspiel. Ich glaube, dass er auch ein guter Typ ist, wenn er nicht spielt.

+++ Nagelsmann über Wolfsburg +++

Sie haben extremes Tempo in vielen Bereichen. Generell haben sie zuletzt immer wieder ähnlich gespielt. Wenn sie verlagern, sprinten sie immer mit vier, fünf Spielern in den Strafraum. Es gibt fast keinen Spieler, der langsamer ist als 33,8 km/h. Wir müssen versuchen eine gute Dominanz kreieren.

+++ Nagelsmann über Xavio +++

Mitte, Ende Oktober erwarte ich ihn wieder zurück. Äh Februar. Er hat keine Schmerzen und ich erwarte zum Rückspiel gegen Paris wieder zurück, also so um den 20., 21. rum.

+++ Nagelsmann über Sieg im K.O.-Spiel +++

Wenn man nicht gewinnt, kommen bei Bayern immer viele Experten oder Nicht-Experten und sagen, wie es besser geht. Es ist für Spieler ein wichtiges Gefühl zu Gewinnen. Sie wollen das Gefühl, dass sie selbst Schuld sind, wenn es gut läuft.

+++ Nagelsmann über Neuer +++

Ich sehe ihn jeden Tag und tauschen uns aus. Dass ich mir wünsche, dass ein Weltklasse-Torhüter wie Manuel wieder fit wird, steht glaube ich außer Frage.

+++ Nagelsmann über Musiala +++

Defensiv war er sehr stark, sein Tor war sensationell. Von ihm war es mit einer der besten Leistung von allen Spielern in Mainz. Für den Kopf ist es nach einer WM nicht so einfach. In den drei Spielen, wo wir Unentschieden gespielt haben, hat er immer wieder viel probiert.

+++ Nagelsmann über möglichen Verlust der Tabellenführung +++

Ich sehe mich als extremer Teamplayer, versuche viel meine Trainerkollegen miteinzubeziehen. Aber gerade in Phasen, wo es nicht gut läuft, versuche ich etwas mehr den Hut auf zu haben. Das ist einfach die Rolle als Cheftrainer. Vor dem Spiel gegen Mainz war relativ entspannt, weil die Mannschaft sich gut präsentiert hat. Wir haben das beste Team in der Bundesliga, aber wir müssen das Tag für Tag auf den Platz bringen.

+++ Nagelsmann über Brustlöser gegen Mainz +++

Das schöne an der Mannschaft, dass sie immer selbst eine Antwort gibt. Wenn eine Mannschaft in der Lage ist, diese Antwort selbst zu geben, ohne alles vor zu diktieren, ist das ein gutes Zeichen. Diese Aggressivität vor dem Tor in der ersten Halbzeit lässt hoffen, dass wir in der Bundesliga wieder dreifach punkten.

+++ Nagelsmann über Dreierkette +++

Wir haben sechs Monate lang mit Viererkette gespielt. Mir ist dieses Grundordnungs-Palaber zu viel. Es geht um die Art und Weise, wie man die Feldaufteilung mit Leben füllt.

+++ Nagelsmann über Kovac-Aussage +++

Niko ist ein Wettkämpfer, das bin ich generell auch. Das ist für mich keine schlimme Aussage.

+++ Nagelsmann über Mbappé-Verletzung +++

Ich bereite mich ganz normal darauf vor, dass er spielt. Das ist noch ein bisschen zu weit weg, um jetzt schon zu sagen, dass er ausfällt.

+++ Nagelsmann über Kader-Situation +++

Ryan Gravenberch hat eine Prellung im Knie, da ist alles in Takt. Ist ein Schmerz-Thema, das wird sich morgen entscheiden. Josip Stanisic wird am Wochenende ausfallen, hat Schmerzen an der Sehne. Upamecano ist in Behandlung in Konstanz und lässt dort seine Statik testen. Er wird morgen aber wieder normal trainieren. Choupo-Moting hat Magen-Darm und wird morgen hoffentlich wieder trainieren.

