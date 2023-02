Hertha-Boss Kay Bernstein verrät: Darum musste Fredi Bobic gehen

„Nachdem am Ende des vergangenen Jahres die Personalie Fredi Bobic im Zusammenhang mit der Nachfolge des zurückgetretenen Oliver Bierhoff als Manager der Nationalmannschaft aufkam, haben wir verschiedene Signale vernommen, dass Fredi für dieses Thema grundsätzlich offen war“, sagte Bernstein im Interview mit der klubeigenen Homepage. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nach „dem misslungenen Start in das neue Jahr“ und „unter Abwägung der wirtschaftlichen Realitäten und der Vertragssituation“ sei der Klub „dann zu dem Entschluss gekommen, diesen Wechsel auch zu diesem Zeitpunkt zu vollziehen“, erklärte der 42-Jährige. (NEWS: Eklat! Bobic drohte Reporter)

Bobic-Entlassung im Januar

Es habe sich „in den Gremien der Eindruck gefestigt, dass insbesondere mit Blick auf die Transferbilanz und die sportliche Entwicklung insgesamt das Vertrauen in eine erfolgreiche Arbeit in dieser personellen Konstellation geschwunden ist“, schilderte Bernstein.

Bobic war Ende Januar durch das Hertha-Präsidium entlassen worden. Der ehemalige Frankfurt-Boss hatte den Job in Berlin im Sommer 2021 angetreten.

In der vergangenen Saison hatte die Alte Dame erst in der Relegation gegen den Hamburger SV den Klassenerhalt geschafft. In dieser Spielzeit steht Hertha nach dem 19. Spieltag auf dem vorletzten Platz.