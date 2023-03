"Alles vergessen, was zuvor war" - BVB-Stürmer Haller rechnet nach Gala gegen Köln mit Kritikern ab

Zuvor gelang das eine ganze Weile lang nicht. In den zwölf Pflichtspieleinsätzen zuvor erzielte der Ivorer, der im Sommer an Hodenkrebs erkrankt war , nur einen Treffer. Hinter vorgehaltener Hand kam in Dortmund und auch bei manchen Fußball-Experten Kritik auf.

„Das wäre ein Riesenfehler“

Von SPORT1 auf die vermeintlich schwierigen letzten Wochen angesprochen sagte Haller nur süffisant: „Wenn man denkt, dass nach nur drei Wochen alles, was sechs Monate zuvor war, einfach so vergessen ist, wäre das ein Riesenfehler. Ich bin glücklich, dass ich überhaupt hier bin und spiele. Das ist alles Bonus für mich.“

Sportchef Sebastian Kehl sprang Haller an die Seite: „Ein Stürmer lebt von Toren. Er war heute zweimal genau zur Stelle. Das wird ihm Auftrieb geben. Dass, was in den letzten Wochen unterschwellig aufkam, ist nicht gerechtfertigt, nach allem, was der Junge durchgemacht hat. Er hat sich belohnt und spürt die Unterstützung des ganzen Klubs.“