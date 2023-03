Gladbach-Rüpel Bensebaini bereut Ausraster: "Bild, auf das ich nicht stolz bin"

Nach seinem Platzverweis beim Fußball- Bundesligisten am 4. März beim torlosen Remis gegen den SC Freiburg hatte der algerische Nationalspieler den Unparteiischen auf dem Weg in die Kabine beleidigt.

Bensebaini zeigt Reue nach Ausraster

Er habe etwas Zeit benötigt, um über das Geschehene nachzudenken, betonte Bensebaini: "Fußball ist ein Sport voller Emotionen. Man will alles für den Sieg geben, um das Spiel auf seine Seite zu ziehen. Und manchmal fühlt man sich in einem harten Spiel auch in den kleinsten Entscheidungen unfair behandelt - vor allem, wenn man seinem Team nicht mehr helfen kann."

Der Außenverteidiger war gegen Freiburg in der 87. Spielminute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen und zunächst verwarnt worden, weil er den Ball nach einem Foul ins Aus gespielt hatte. Für höhnisches Klatschen in Richtung des Unparteiischen sah er dann umgehend noch eine zweite Gelbe. ehe er sich am Seitenrand noch einmal in Richtung des Schiedsrichters umdrehte und erst auf Englisch rief: „That‘s normal?“ (auf deutsch: Ist das normal?) um dann in Französisch nachzuschieben: „Fils de pute“ (zu deutsch: H****sohn).