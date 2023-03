Bundesliga: VAR-Wirbel und dummer Platzverweis bei Gladbach-Remis!

Mit einem 0:0 trennten sich die Borussia aus Mönchengladbach und der SC Freiburg am Samstagnachmittag. Dabei war insbesondere die Schlussphase äußerst hitzig und stellte Schiedsrichter Benjamin Brand in den Fokus. Erst sah Gladbach-Trainer Daniel Farke Gelb, dann sprach Brand Marcus Thuram einen Elfmeter zu und erkannte diesen - zurecht - wieder ab. Zudem stellte er Ramy Bensebaini mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz.

Torwart-Probleme bei Gladbach

Noch beim vergangenen Gastspiel in Mönchengladbach hatte der SC Freiburg mit einem 6:0 für den höchsten Bundesligasieg ihrer Vereinsgeschichte gesorgt. Und Christian Sttreich hatte angekündigt: „Wenn wir heute bestehen wollen, müssen wir aggressiv in die Zweikämpfe gehen“

Thuram-Aufreger in Elfmetersituation

Doch stellvertretend für die Partie standen auch einige Ballverluste und Fouls. So lag die unmittelbare Torgefahr selten in der Luft, auch wenn die Fohlen mehr Ballbesitz verbuchen konnten und allgemein die aktivere Mannschaft waren. Dem fünfmaligen deutschen Meister mangelte es aber an zündenden Ideen.

In der zweiten Halbzeit sorgten auch die Gladbacher für Aufregung, allerdings im negativen Sinne: In der 64. Minute wurde Thuram vermeintlich von Nicolas Höfler im Strafraum zu Fall gebracht, Schiedsrichter Benjamin Brand zeigte bereits auf den Elfmeterpunkt.

Und wer anderes als die Gladbacher sollten in dieser Partie den Schlusspunkt setzen? Ramy Bensebaini sah nach einer vollkommen unnötigen Frust-Aktion Gelb-Rot. Doch was war passiert?

Erst stieg Christoph Kramer in seinem 250. Bundesligaspiel harsch ein, Brand pfiff ein Foul. Zum Unverständnis von Ramy Bensebaini, der den Ball wegschlug und zurecht die gelbe Karte sah. Der Algerier klatsche dem Schiedsrichter dafür Applaus und sah in berechtigter Folge: Gelb-Rot! Als er das realisierte, brannten die Sicherungen beim Algerier durch und er konnte auch in der 86. Minute beim Gang in die Kabine kaum gebändigt werden.