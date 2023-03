Bundesliga: Bayern verliert nach VAR-Wahnsinn in Leverkusen

Damit verpassen die Münchner die Rückkehr an die Tabellenspitze, an der nun Dortmund thront. (Zur Bundesliga-Tabelle) Dabei gingen die Bayern zunächst noch durch Joshua Kimmich in Führung, der nach Vorarbeit von Leon Goretzka aus zentraler Position traf (22.).

In der zweiten Halbzeit drehten die Leverkusener jedoch das Spiel. Nach doppelten VAR-Drama netzte Exequiel Palacios zweimal vom Punkt ein (55. & 73). In beiden Szenen war Amine Adli erst der Schwalbe bezichtigt worden, ehe der VAR die Entscheidung korrigierte.

„Man muss sagen, dass Leverkusen das heute sehr gut gemacht hat. Sie waren sehr giftig. Sie sind ja normal eine spielstarke Mannschaft, was sie heute auch gezeigt haben, aber heute waren sie auch gegen den Ball sehr unangenehm du“, so der Bayern-Star bei DAZN. „Wir haben leider sehr wenig von dem, was uns in den letzten Spielen stark gemacht hat, auf den Platz gebracht.“