Bundesliga: BVB-PK LIVE vor dem Klassiker - So will Terzic den FC Bayern knacken

Aber: Beim deutschen Rekordmeister gab es für den BVB in der jüngeren Vergangenheit nichts zu holen. Die Schwarz-Gelben verloren ihre letzten acht Bundesliga-Gastspiele in der bayerischen Landeshauptstadt. Dennoch will Trainer Edin Terzic die „große Euphorie und Zuversicht“ der vergangenen Wochen mitnehmen und somit die Negativserie seines Klubs beenden.

+++ Terzic über Emre Can +++

Emre gibt unserer Mannschaft eine extreme Stabilität. Das ist das, was wir uns von einem Sechser vorstellen. Er ist immer da, wo es brennt – in der Defensive, hilft der Innenverteidigung und in der Offensive. Das macht Emre gerade herausragend gut.

Auch am Dienstag bei Nationalmannschaft hat er nach seiner Einwechslung eine Führungsrolle eingenommen. Das hat er sich bei uns erarbeitet.

+++ Terzic über die enge Tabellensituation +++

Wir machen uns mit dem Ziel auf den Weg, dass wir alles investieren müssen. Wir können ein Zeichen setzen – sowohl an uns, als auch an die Konkurrenz. Das Spiel morgen kann eine Richtung vorgeben, aber es wird nicht alles entscheiden. Wenn man sieht, was in den letzten neun oder zehn Bundesliga-Spieltagen alles passiert ist, dann ist alles möglich.

+++ Terzic über die aktuelle BVB-Form +++

Was mich besonders zuversichtlich macht, ist die Energie, die wir entwickelt haben. Das liegt zum Beispiel an unserem Lauf und vielen guten Ergebnissen. Wir kennen unsere Chance, die wir wahrnehmen wollen. Dafür müssen wir alles tun. Unsere Leistungen machen uns zuversichtlich.

Dazu haben wir sechs Spieler zur Verfügung, die wir vorher nicht bei uns hatten. Wir freuen uns, dass wir mit einer großen Euphorie nach München reisen können. Letztes Jahr gab es nach dem Spiel eine Meisterfeier. Die wird es morgen nicht geben.

+++ Terzic über das Titelrennen +++

Wir wissen um die Bedeutung dieses Spiels, wir wissen aber auch um unsere Chance. Die wollen wir wahrnehmen. Wir sehen uns noch immer in der Jäger-Rolle. Wir haben eine große Euphorie und Zuversicht. Wir gehen aber nicht mit einer großen Klappe, sondern mit Demut in die Partie. Wir dürfen nicht vergessen, was im letzten Jahrzehnt im deutschen Fußball passiert ist. Wir sind in diese gute Position gekommen, weil wir demütig geblieben sind.

+++ Terzic über die Herangehensweise +++

Es geht darum, aus unseren Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Wir haben auch in London mit Chelsea gegen einen ähnlich starken Gegner gespielt. Da war es schwer, für uns ins Spiel zu kommen. Aus diesen Ereignissen wollen wir lernen. Wir wollen die Partie angehen, wie bei Manchester City, mutig und mit viel Leidenschaft.

+++ Terzic über die Negativserie in München +++

Vor zwei Jahren waren wir mal nah dran. Wir müssen mutig unsere Chancen ergreifen und morgen ein anderes Gesicht zeigen, als in den vergangenen Jahren in München. Wir wollen die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, mit nach München nehmen.

+++ Terzic über Nagelsmann +++

Erstmal, was mir extrem wichtig ist: Ich finde es schade, was mit Julian Nagelsmann passiert ist. Ich glaube einfach, dass Julian ein absoluter Top-Trainer ist. Trotzdem wissen wir alle, wie schnell es im Fußball gehen kann. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich freue mich auf beide. Ich freue mich auch, morgen Thomas Tuchel begrüßen zu dürfen. Das zeigt einfach, dass ich auf einem absoluten Top-Niveau arbeiten darf.

Man hat gesehen, dass er (Anm. d. Red; Tuchel) nicht nur hier eine herausragende Arbeit geleistet hat, sondern auch in Paris eine sehr erfolgreiche Zeit hatte. Und was sehr beeindruckend war: Wie er Chelsea übernommen hat und sich in wenigen Monaten eine richtig gute und spielstarke Mannschaft geformt hat, die sich am Ende mit dem Champions-League-Sieg belohnt hat.

Daran sieht man, dass er nicht nur einer der besten, sondern auch einer der erfolgreichsten Trainer in den vergangenen Jahren im europäischen Fußball ist. Deswegen freuen wir uns darauf, ihn morgen auf der anderen Seite zu sehen. Aber: Ich werde mir morgen nicht seine Mannschaft angucken. Ich werde morgen meiner Mannschaft helfen, zu gewinnen.

+++ Terzic über den Trainerwechsel beim FC Bayern +++

Das verändert etwas in der Gegner-Vorbereitung. Durch den Trainerwechsel weiß man nicht genau, ob er an das Spielsystem von Julian Nagelsmann anknüpft oder neue Ideen auf den Platz bringt. Sie haben weiter einen Top-Trainer und eine Top-Mannschaft. Ich habe mir die letzten Bayern-Spiele, aber auch die ersten Saison-Spiele von Thomas Tuchel als Chelsea-Trainer, angeschaut. Die Bayern wollen natürlich eine Top-Leistung zeigen, dementsprechend müssen wir uns sehr gut vorbereiten.

+++ Terzic über das Personal +++

Ich fange mal mit den Jungs an, die leider ausfallen werden. Das sind Giovanni Renya und Thomas Meunier. Gio ist erkältet und liegt seit gestern flach. Thomas Meunier klagt über Rückenprobleme, musste gestern das Training abbrechen. Dann haben wir noch zwei Fragezeichen. Nico Schlotterbeck kam angeschlagen aus der Länderspielpause. Und Jamie Bynoe-Gittens ist erst gestern wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

Aber die gute Nachricht: Sechs Spieler kehren in den Kader zurück. Das sind Gregor Kobel, Emre Can Julian Brandt, Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko und Salih Özcan.

+++ BVB in Top-Form +++

Obwohl der BVB zuletzt oft Probleme in München hatte, wird der Spitzenreiter mit einer breiten Brust nach Süddeutschland fahren. Mit 22 Punkten nach acht Rückrunden-Spieltagen sind die Schwarz-Gelben das beste Team dieser Bundesliga-Rückrunde – nur in der letzten Meister-Saison 2011/12 waren es ebenso viele. Dank dieser Ausbeute ist Dortmund am vergangenen Spieltag an den Bayern vorbeigezogen und könnte das Polster mit einem weiteren Erfolg auf vier Zähler ausbauen.

