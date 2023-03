Bundesliga: Doppelpass-Liveticker mit Jürgen Kohler und Jean-Marie Pfaff

Florian König und Jana Wosnitza, die Moderatoren der Kult-Sendung, werfen einen Blick in die untere Tabellenregion, denn der Samstag stand im Zeichen des Abstiegskampfs. Auch die Wiederwahl von FIFA-Boss Gianni Infantino, die Situation beim DFB und der anhaltende Handspiel-Irrsinn werden thematisiert.

Baumgart vs. Journalist: "Was du da gerade versuchst ..."

+++ Köln in der Kritik +++

Stephan Kaußen war von der Leistung der Kölner beim BVB extrem enttäuscht. „So statisch ist Köln noch nie gewesen, nicht mal an Karneval“, merkte der Journalist an. Die Rheinländer haben Dortmund das Leben sehr leicht gemacht. Für die Mannschaft von Steffen Baumgart kommt die Länderspielpause aber zur richtigen Zeit. Grundsätzlich habe Köln „die richtige Mentalität“ und dürfte nicht mehr in den Abstiegskampf geraten.