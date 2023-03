Bundesliga: Doppelter Ducksch sichert Bremer Remis!

Mit einem 2:2 konnte sich Gladbach am Freitagabend im vierten Spiel in Folge keinen Sieg sichern, rangiert weiterhin auf Rang zehn und kann die internationalen Hoffnungen nahezu begraben.

In die Torschützenliste trugen sich auf Gladbacher Seite Marcus Thuram (48.) und Florian Neuhaus (73.) ein, der eigentliche Matchwinner wäre jedoch der fulminant aufspielende Jonas Hofmann gewesen - wäre da nicht Marvin Ducksch gewesen, der den Gladbacher Chancenwucher mit einem Doppelpack bestrafte.

Niclas Füllkrug adelte nach dem Spiel bei DAZN seinen Sturmpartner: „ Duckschi hat in der Rückrunde noch einmal einen Schritt gemacht. Mit seinen individuellen Qualitäten hat er uns heute den Punkt gesichert.“

Auch Ducksch selbst zeigte sich zufrieden: „Ich glaube, wir hätten das Spiel verdient gewonnen. Wenn wir am Ende zweimal zurückkommen, können wir aber mit dem Punkt leben.“

Immerhin wurden ihm durch das Comeback von Jonas Omlin, der es richtig vermisst habe, im Borussia-Park zu spielen, einige Sorgenfalten erspart. Weiter verzichtete er allerdings auf Stürmer Alassane Pléa, der beim 0:3 in der Vorwoche gegen Leipzig einen Elfmeter verschoss, dafür rückte Lars Stindl in die Startelf.

Bei den Bremern hingegen sorgte ein Infekt, der offenbar in der Mannschaft kursierte, für Missstimmung. So kam Michael Zetterer als Pavlenka-Ersatz kurzfristig zu seinem zweiten Saisoneinsatz, auch Leonardo Bittencourt musste krankheitsbedingt passen. Dafür spielte Fabio Chiarodia mit 17 Jahren und 285 Tagen erstmals von Beginn an - der jüngste Bremer Startelfdebütant jemals!