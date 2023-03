Bundesliga: Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart, 1:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und den VfB Stuttgart ohne Torerfolg in die Kabinen. Sebastian Rode brachte sein Team in der 55. Minute nach vorn. Der VfB stellte in der 63. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Chris Führich, Silas Katompa Mvumpa und Tanguy Coulibaly für Tiago Barreiros de Melo Tomas, Gil Bastiao Dias und Juan José Perea auf den Platz. In der 71. Minute stellte die Eintracht personell um: Per Doppelwechsel kamen Daichi Kamada und Kristijan Jakic auf den Platz und ersetzten Rafael Santos Borré und Rode. Katompa Mvumpa witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Stuttgart ein (75.). Letztlich trennten sich Frankfurt und der VfB Stuttgart remis.