St.-Pauli-Präsident über Bundesliga: "Nicht integer"

St. Paulis Präsident Oke Göttlich (48) verlässt die 2. Fußball-Bundesliga nach dem Aufstieg „vom sportlichen Aspekt her mit einem kleinen weinenden Auge“. In der 2. Liga sei die „spannendste und tollste Liga“, weil „sie eben nicht so ungleich ist, weil du im wirtschaftlichen Segment sehr ähnlich agierst“, sagte Göttlich am Montag in Hamburg.