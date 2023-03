Bundesliga heute live: Bayer Leverkusen - Hertha BSC im TV, Stream und Ticker

Hertha BSC ist am Sonntag bei Bayer Leverkusen zu Gast. Die Berliner haben in den letzten vier Spielen sechs Punkte geholt und befinden sich im Aufwärtstrend. Trotzdem ist der Vorsprung auf die Abstiegsplätze hauchdünn. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Leverkusen konnte in der Liga im selben Zeitraum nur vier Punkte holen und ist der Gefahrenzone mittlerweile näher als dem internationalen Geschäft. Aber: In der Europa League konnte mit dem Sieg gegen Monaco Selbstvertrauen gesammelt werden. (Bundesliga: Bayer Leverkusen - Hertha BSC um 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Bundesliga heute live: Bayer Leverkusen - Hertha BSC

Hertha-Trainer Sandro Schwarz befürchtet trotz des Aufwärtstrends auch gegen Bayer kein Nachlassen bei seiner Mannschaft. Die Stimmung im Training sei nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg „konstant konzentriert“, sagte Schwarz: „Die Jungs sind sehr fleißig und bleiben auch in der Intensität dran.“ (DATEN: Die Ergebnisse der Bundesliga)

Am Sonntag warte in Bayer Leverkusen eine „sehr gute Mannschaft“ mit „individueller Qualität und viel Geschwindigkeit auf dem Platz“, sagte Schwarz. Vor dem Spieltag lag die Hertha auf Rang 14. Neben Kelian Nsona und Chidera Ejuke, die sich noch im Aufbautraining befinden, kommt ein Einsatz in Leverkusen auch für Stürmer Wilfried Kanga noch zu früh.