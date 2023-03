BVB-Schock! Kobel beim Aufwärmen verletzt - Bundesliga heute live mit Borussia Dortmund - RB Leipzig im TV, Stream, Ticker

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Kurios: Schon im Hinspiel hatte Meyer Kobel vertreten - der BVB verlor damals mit 0:3. Insgesamt kommt der 31-Jährige auf vier Einsätze in der Bundesliga.

So rechtfertigt Eberl den nächsten Aufreger-Transfer

Nach der Niederlage in Leipzig stand er auch gegen den FC Schalke 04 (1:0), 1. FC Köln (2:3) und den FC Bayern (2:2) im Kasten.

Hinzu kommen vier Einsätze in der Champions League gegen Kopenhagen (3:0), Manchester City (1:2), FC Sevilla (4:1) und nochmals Kopenhagen (1:1).

Spitzenspiel BVB vs. Leipzig

Dabei muss BVB-Trainer Terzic erwartbar auf seinen Topstürmer Karim Adeyemi verzichten, auch Donyell Malen steht als Sturm-Option nicht zur Verfügung. Im Training habe der Angreifer einen Schlag auf den Knöchel bekommen und stehe somit nicht im Kader, wie der BVB am Abend mitteilte.

Nach einer Trainingsverletzung ist allerdings Stammverteidiger Julian Ryerson wieder fit für die Startelf und verdrängt Raphael Guerreiro auf die Bank, Salih Özcan rotiert für den fulminant aufspielenden Jamie Bynoe-Gittens in die Startformation.

Bei Leipzig hingegen eine große Überraschung: Christopher Nkunku gibt nach 111 Tagen Verletzungspause sein Startelf-Comeback! Deutschlands Nationalstürmer Timo Werner hingegen startet nicht, obwohl er in der vergangenen Woche zwei Torbeteiligungen (Tor und Vorlage) beim 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt besteuerte. Am DAZN -Mikrofon bestätigte Trainer Marco Rose: „Timo ist krank geworden, er fröstelt ein wenig.“ Für ihn stürmt Andre Silva.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Die Aufstellungen

Dortmund : Meyer - Süle, Schlotterbeck, Can, Ryerson - Özcan, Bellingham - Brandt, Reus, Wolf - Haller

Bundesliga heute live: Borussia Dortmund - RB Leipzig

Vier Zähler liegen zwischen den beiden Topklubs. Dortmund kann sich wie schon am vergangenen Wochenende zumindest vorübergehend zum Tabellenführer machen. Für Leipzig geht es darum, die Lücke zu den Schwarz-Gelben und den punktgleichen Bayern zu schließen. (Bundesliga: Borussia Dortmund - RB Leipzig um 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Zuletzt war das Duell der Bayern-Verfolger eine klare Angelegenheit. Die letzten drei Spiele gingen allesamt an RB Leipzig, mit einer Gesamtbilanz von 9:2. Das Hinspiel in der laufenden Saison endete mit einem 3:0-Heimsieg für die Roten Bullen. (DATEN: Die Ergebnisse der Bundesliga)

Auf der Gegenseite kann RB zumindest in den letzten Spielen Erfolgserlebnisse vorweisen. In der Königsklasse wurde Manchester City ein 1:1 abgerungen, in der Liga gab es einen 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt.