Bundesliga: Aufstellungen da! So spielt Bayern München gegen Bayer Leverkusen

Während der deutsche Rekordmeister schon vor über einer Woche das Starensemble von Paris Saint-Germain ausgeschaltet hat und in das Viertelfinale der Champions League eingezogen ist, stehen die Rheinländer nach dem Erfolg gegen Ferencvaros Budapest unter den besten acht Vereinen in der Europa League.

In der Bundesliga sind Leverkusen und München allerdings um Welten getrennt. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann will im Titelrennen jeden Patzer vermeiden. Dagegen rangiert die Werkself nur auf Rang neun und hinkt den eigenen Ansprüchen hinterher.

Bayer Leverkusen - Bayern München: Die Aufstellungen

Bei den Bayern müssen Jamal Musiala und Serge Gnabry im Vergleich zum 5:3-Erfolg gegen den FC Augsburg letzte Woche auf der Bank Platz nehmen. Für die Beiden rücken Thomas Müller und Leon Goretzka in die Startelf von Nagelsmann.

Nagelsmann: „Können uns nicht zurücklehnen“

Leverkusen war zuletzt ein gutes Pflaster für die Bayern. Die vergangenen drei Auftritte im Rheinland konnte München allesamt für sich entscheiden. Angesichts der engen Tabellenkonstellation kündigte Nagelsmann aber an, dass er auf personelle Experimente verzichten möchte: „Wir haben nur zwei Punkte Vorsprung und können uns nicht zurücklehnen.“

Dass Matthijs de Ligt, Leon Goretzka und Leroy Sané vor dem Topspiel am kommenden Wochenende gegen Borussia Dortmund die 5. Gelbe Karte droht, spiele laut Nagelsmann keine Rolle. „Ich bringe die formstärksten Spieler. Man kann nicht immer eine Gelbe Karte verhindern. Die Spieler müssen auch clever sein“, so der 35-Jährige.

Bei den Hausherren sitzt derweil ein Ex-Bayern-Star auf der Trainerbank. Xabi Alonso, der von 2014 bis 2017 an der Säbener Straße unter Vertrag stand, will seinem alten Arbeitgeber das Leben schwer machen. „Unser Ziel ist es, die Spieler zu stoppen und das Spiel für unseren Gegner so schwer wie möglich zu gestalten“, sagte der Spanier auf der Pressekonferenz.