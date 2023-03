FC Bayern: Sané und Cancelo treffen! Bayern schlägt Augsburg

Nagelsmann lobt Cancelo

Tore am laufenden Band

Bayern-Trainer mahnt: „Können uns nicht ausruhen“

Der 35-Jährige zeigte sich zudem mit der Leistung von Sané zufrieden: „Er hat sich gut gezeigt. Bei seinem Tor ist er in die Box gesprintet. Das sage ich ihm immer wieder, dass er die Bälle nach gehen muss. Das hat er gemacht, deswegen alles in Ordnung.“

Nach dem Weiterkommen in der Königsklasse und dem Erfolg in der Bundesliga absolvierten die Bayern eine perfekte Woche. „Wir haben den Job, den wir in der Woche hatten, erledigt. Wir können uns nicht ausruhen“, mahnte Nagelsmann.