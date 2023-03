Bundesliga: Union Berlin - Eintracht Frankfurt live im TV, Stream und Ticker

An der Alten Försterei kommt es im Kampf um die Champions-League-Plätze zu einem richtungsweisenden Match.

Union Berlin empfängt Eintracht Frankfurt am Sonntag ( ab 15.30 Uhr im LIVEITCKER ) und braucht nach vier sieglosen Bundesliga-Spielen gegen den direkten Konkurrenten unbedingt einen Dreier.

Die Eisernen liegen in der Tabelle punktgleich mit RB Leipzig und dem SC Freiburg (alle 45 Zähler) auf dem vierten Platz, während die Hessen als Tabellensechster 40 Punkte auf ihrem Konto haben. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Unter der Woche schieden beide Vereine in der Champions bzw. Europa League aus und suchen nach ihrer Top-Form. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Eintracht trifft auf heimstarke Köpenicker

Gegen Union wollen die Hessen in der Liga im Kampf um Europa wieder in die Spur kommen. Bis auf Kapitän Sebastian Rode (Gelbsperre) steht Glasner der Kader aus dem Gastspiel in Italien zur Verfügung. Junior Dina Ebimbe befindet sich nach Verletzung zwar wieder im Mannschaftstraining, soll aber noch keine Option sein. (NEWS: Schande von Neapel - internationale Presse entsetzt)