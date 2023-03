Bundesliga: Union Berlin zum vierten Mal in Folge ohne Sieg

Die Köpenicker haben sich am Sonntagabend auswärts vom VfL Wolfsburg mit 1:1 (0:0) getrennt. Union ging durch einen Elfmeter von Josip Juranovic in der 72. Minute in Führung. Nur kurze Zeit später erzielte der eingewechselte Patrick Wimmer den Ausgleich für Wolfsburg (84.) (DATEN: Die Ergebnisse der Bundesliga)