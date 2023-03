"Charakterschwein": Gladbach-Ultras beleidigen Eberl - Reaktion im Doppelpass?

Der 49-Jährige kehrt am Samstag als Geschäftsführer von RB Leipzig erstmals als Gegner an seine langjährige Wirkungsstätte zurück. Im Vorfeld der Partie um 15.30 Uhr riefen die Ultras von „Sottocultura“ nicht nur zu einem Protest gegen RB auf, sondern richteten das Wort auch an Eberl.