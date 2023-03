Das große neue Bayern-Problem? Hainer kündigt Antwort an

Das Urteil von Präsident Herbert Hainer fällt eindeutig aus! „Wir haben kein Mentalitätsproblem“, sagte der Klub-Boss der AZ am Rande eines Sponsorentermins. Wie auch schon Sportvorstand Hasan Salihamidzic bemängelte er aber die Einstellung der Bayern-Stars beim 1:2 bei Bayer Leverkusen am Sonntag.

Ein schwaches Spiel also, aber kein generelles Problem - wie es in den vergangenen Jahren immer wieder Bayerns Erzrivale Borussia Dortmund nachgesagt worden war. Derzeit ist der BVB Tabellenführer.

Hainer: Normalerweise haben wir die richtige Antwort

Bayern-Boss: „Dann sollen die anderen besser werden“

Vor dem womöglich vorentscheidenden Showdown mit dem BVB richtete Hainer den Blick aufs Positive: „Wir haben nach wie vor alles in der eigenen Hand. Wir haben Borussia Dortmund zu Hause in knapp zwei Wochen. Und dann müssen wir halt gewinnen!“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der Bundesliga-Titel Nummer elf in Folge soll her. Dass das in den Augen so mancher Fans langweilig wäre, interessiert Hainer herzlich wenig. „Dann sollen die anderen besser werden, wir werden auf keinen Fall schlechter.“