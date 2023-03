Eintracht Frankfurt - Glasner faltet Defensive zusammen: "Verkacken es hinten"

Eintracht Frankfurt ist im Frühjahr 2023 aus der Spur geraten, was auch an Trainer Oliver Glasner nicht spurlos vorübergeht.

Baumgart vs. Journalist: "Was du da gerade versuchst ..."

Baumgart vs. Journalist: "Was du da gerade versuchst ..."

Glasner: „Eine Frage der Qualität“

„Das ist ja unterirdisch“

Schlüter : Kann man jetzt bei Hansi Flick nachfragen, aber vor allem bei ihrer Defensive. Was braucht die Mannschaft jetzt. Ich habe das Gefühl, da kommt noch mal was auf das Team zu, nämlich eine sehr deutliche Ansage?

Glasner: „Ne, sind eh alle weg. In der Offensive sind alle weg, in der Defensive sind alle da. Wir werden es trainieren, trainieren, trainieren. Das hat ja nichts mit Taktik zu tun. Wir können 100 Mal lange Bälle schießen lassen von unserem Torhütern, dann musst du es verteidigen. Wir haben es lange Zeit gut gemacht. Ich finde, ich als Trainer hatte noch nie bei Union so viele Torchancen in der Offensive, tolle Aktionen, schön herausgespielt, aber am Ende verkacken wir es hinten.“