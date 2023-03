FC Bayern: Julian Nagelsmann schämt sich nach Niederlagen und kritisiert "Schwarz-Weiß-Denken"

Das Weiterkommen gegen PSG - auch und gerade für Julian Nagelsmann ein ganz wichtiger Erfolg. Zuvor war der FC Bayern München nur schleppend ins neue Jahr gestartet, hatte unter anderem drei Mal in Folge in der Liga nur Remis gespielt . Im Zentrum der aufkommenden Kritik von außen: der Trainer!

„Ich habe mir vor meinem Wechsel natürlich gedanklich ausgemalt, was mich als Bayern-Trainer erwarten könnte, und mir dazu auch umfangreiche Informationen geholt“, sagte Nagelsmann nun einem Interview mit der Welt , „worauf man sich aber nicht komplett vorbereiten kann: was für ein extremes Schwarz-Weiß-Denken es mitunter gibt.“

Als Beispiel nannte er die Spiele gegen PSG. Zuvor war Nagelsmann dafür kritisiert worden, dass er in der Defensive von der Viererkette zu einer Dreierkette gewechselt hatte, „danach wurde es als größte Taktik überhaupt gelobt“. ( KOMMENTAR: Nagelsmann hat Mut und Stärke bewiesen )

Nagelsmann: Ich schäme mich nach Niederlagen

Doch die Bayern kamen weiter - und ersparten ihrem Coach damit auch viele Gedanken. „Nach Niederlagen habe ich ein Schamgefühl“, räumte Nagelsmann ein. „Ich bin selbstkritisch und hinterfrage viele Dinge. Und bin immer offen für sachliche Kritik. Ich reflektiere viel und habe bei Bayern viele Dinge angepasst: an den Kader, an die Qualität der Spieler, an die Größe des Klubs.“