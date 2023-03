FC Bayern: Nagelsmann erklärt Cancelos Reservistenrolle

Beim 2:1-Sieg des deutschen Rekordmeisters gegen den VfB Stuttgart musste die Leihgabe von Manchester City 90 Minuten lang zuschauen. Wie Trainer Julian Nagelsmann erklärte, liegt das vor allem am System, in dem er sein Team derzeit bevorzugt auflaufen lässt.

Gegen Stuttgart hatte wie schon zuvor gegen Union Berlin der kroatische Nationalspieler Josip Stanisic auf rechts hinten begonnen. In Ballbesitz schieben die Bayern derzeit Alphonso Davies als linken Außenverteidiger weit nach vorne, um hinten mit drei Mann aufbauen zu können.

„Dinge aufzuholen“: Nagelsmann will Cancelo Zeit geben

Bitter für Cancelo, der seit jeher ein klassischer Außenspieler ist und selber vor allem mit Offensivdrang glänzen will. Trotz seines Stammplatzes auf der Bank gehe der Portugiese derzeit mit seiner Situation „gut um“. Er habe „nicht den Eindruck, dass er wegbricht“, sagte Nagelsmann.

Cancelo habe „natürlich noch ein paar Dinge aufzuholen, was die Abläufe angeht. Weil es schon ein anderer Spielstil ist als bei Pep. Da braucht er noch ein bisschen Zeit. Die kriegt er auch.“ Bei Cancelos Ankunft im Januar hatte er noch von dessen Kreativität und Variabilität geschwärmt.

Cancelo schwieg am Samstag zu seiner Rolle. Zufrieden sein dürfte er nicht. Er hatte ManCity in erster Linie deshalb verlassen, weil er dort unter Trainer Pep Guardiola nicht mehr gesetzt war. In einem Interview mit O Jogo hatte er kürzlich zugegeben, dass er spielen müsse, „um glücklich zu sein.“