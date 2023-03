FC Bayern: Neuer Job für Roy Makaay beim Rekordmeister

Roy Makaay tritt beim FC Bayern eine neue Aufgabe an.

Der niederländische Ex-Stürmer wird Trainer des FC Bayern World Squad . Das gab der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekannt.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Makaay: „Das Beste rausholen“

Makaay, der in 129 Bundesligaspielen für den FC Bayern 78 Tore erzielt hatte, sprach von einer einzigartigen Herausforderung.

„Wir wollen in diesem Elitefußball-Projekt aus jedem Spieler das Beste rausholen“, erklärte der Niederländer, den sie aufgrund seiner Spielweise in München „das Phantom“ nannten, in einem Statement der Bayern.