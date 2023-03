FC Bayern: Ausgerechnet! So förderte Tuchel Nagelsmanns Karriere

Julian Nagelsmann weg , Thomas Tuchel da : Das Trainerbeben beim FC Bayern beherrschte in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen.

In der Saison 2007/08 spielte Nagelsmann unter Tuchel in der zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Doch wegen chronischer Kniebeschwerden musste der Verteidiger seine aktive Karriere in der Winterpause frühzeitig beenden.