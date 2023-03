DFB: Schlotterbeck-Ausfall vor Bayern-Kracher? Flick gibt Update

Bundestrainer Hansi Flick hat Entwarnung bei Nico Schlotterbeck gegeben.

Die Abreise des Innenverteidigers des Bundesliga-Tabellenführers Borussia Dortmund vor dem Länderspiel gegen Belgien am Dienstag in Köln aufgrund muskulärer Probleme sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

„Meine Information ist, dass er in zwei, drei Tagen wieder auf dem Platz stehen wird“, sagte Flick am Montag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main.

Schlotterbeck-Schrecksekunde

Der 23-Jährige war am vergangenen Samstag im Länderspiel gegen Peru in Mainz (2:0) kurz vor dem Ende mit Problemen im linken Oberschenkel ausgewechselt worden.

Beim zweiten Länderspiel seines Neustarts nach der WM wird Flick zu weiteren personellen Änderungen gezwungen.

Thilo Kehrer wird Schlotterbeck in der Innenverteidigung ersetzen, Serge Gnabry rückt für Havertz in die Mannschaft. Das verriet Flick am Montag.

An der Doppelsitze mit Niclas Füllkrug und Timo Werner will der Bundestrainer festhalten: „Wir gehen davon aus, dass wir in der Formation spielen - mit den beiden vorne.“