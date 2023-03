Hamann: Das muss Bellingham abstellen - und so kann ihn der BVB halten

Hamann weiter: „Das muss er abstellen, weil er sich so was bei Top-Klubs wie Madrid, Man City oder Liverpool einfach nicht leisten kann.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Hamann: Mit jedem Sieg steigen die Chancen bei Bellingham

„Es würde ihm sicher nicht schaden, noch in der Bundesliga zu bleiben. Der Junge ist doch erst 19 Jahre alt und hat alles noch vor sich“, meinte Hamann: „Sollte Bellingham wirklich mit dem BVB Meister werden, könnte er in Dortmund Helden-Status erreichen. Wenn er das wirklich macht, wird er dort die nächsten 60 Jahre lang durch Stadt und Stadion getragen.“

Vor allem den Titelgewinn mit den Schwarz-Gelben in der Bundesliga - am Samstag tritt der BVB im Spitzenspiel mit einem Punkt Vorsprung beim FC Bayern an - sieht Hamann als mitentscheidend an, um Bellingham von einem Verbleib überzeugen zu können.