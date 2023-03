Hamann über Nagelsmann-Aus beim FC Bayern: "Mein Mitleid hält sich in Grenzen"

Hamann ergänzte: „Viele sagen, man nehme ihm die Chance, drei Titel zu gewinnen. Ich sage: Er hatte die Chance, 20 Monate einen der besten Vereine der Welt zu trainieren. Aber er hat es über 20 Monate nicht geschafft, die Mannschaft komplett hinter sich zu bekommen. Deshalb hält sich mein Mitleid in Grenzen.“

Hamann: Tuchel hat „nötige Weitsicht und das Gespür“

Allerdings stellte Hamann klar: „Gerade in München gewinnen die Spieler die Spiele.“ So seien die Glaubwürdigkeit und der Respekt der Akteure gegenüber dem Trainer das höchste Gut. „Das war in München, glaube ich, nicht mehr gegeben“, erzählte der ehemalige Nationalspieler.