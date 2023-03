Mannschaftskasse weg! Füllkrug und Werner haben Verdacht

Diese Frage bewegt die Profis des Bundesligisten seit dem vergangenen Herbst. Denn laut eines Berichts der Deichstube soll eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich aus der Mannschaftskabine abhandengekommen sein. Nach BILD -Informationen sollen über 20.000 Euro in der Kasse gesteckt haben.

Am Rande der Bremer Sportgala äußerte sich nun Niclas Füllkrug bei der Deichstube zu dem Vorfall. „Ich frage mich auch, wie das passieren konnte. Wenn es die Verantwortlichen im Verein wüssten, dann würden sie es klar kommunizieren“, sagte er. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Füllkrug und Werner suchen den Täter

Der Stürmer fügte an: „Ich traue es jedenfalls niemandem aus unserem näheren Umfeld zu und bin mir sicher, dass es so nicht passiert ist.“

Auch Trainer Ole Werner beschäftigt der Verlust des Geldes: „Natürlich fragt man sich, wie so etwas passieren kann. Ohne da zu viel verraten zu wollen, ist es so, dass da viele Türen hinführen.“

Er selbst will aber nicht hinterhergehen: „Es liegt in den Händen anderer Leute, die sich damit besser auskennen als ich. Ich kümmere mich um Fußball, und die Polizei um ihre Aufgaben. Trotzdem ist es natürlich etwas, was einen ärgert.“