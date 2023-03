Mats Hummels: Mario Basler mit hartem Urteil - "Es reicht nicht mehr"

„Die Zeit von Mats Hummels in den internationalen Spielen ist dann auch irgendwann mal begrenzt, das muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist ja kein schlechter Junge, aber es reicht auch nicht mehr international für die großen Spiele“, sagte Basler im Podcast Basler ballert.

Basler: „Einer allein ist zu wenig“

Hummels ist seit dem Restart häufig nur noch zweite beziehungsweise dritte Wahl. Trainer Edin Terzic setzt vor allem auf Schlotterbeck und Süle. Im Derby bei Schalke 04 stand Hummels mal wieder in der Startelf, bot eine starke Leistung mit einigen Monster-Grätschen. Basler ist dennoch nicht zufrieden.

„Du hast da keinen so richtigen Leader, der vorne wegläuft, der die Mannschaft pusht, der da richtig Gas gibt. Da fehlt es einfach in diesen großen wichtigen Spielen und entscheidenden Spielen. Da ist ein Emre Can. Ich bin ja kein großer Freund von ihm, aber da lob ich mir seine Einstellung. Aber einer allein ist dann auch zu wenig“, meinte Basler.