"Peinlich" oder "aufgeräumt"? Reaktionen zu Hasan Salihamidzic im Doppelpass

Die Freistellung Nagelsmanns beim deutschen Rekordmeister und die zeitgleiche Verpflichtung von Thomas Tuchel haben seit Donnerstagabend hohen Wellen geschlagen - umso bemerkenswerter, dass sich Salihamidzic in der Doppelpass-Runde den zahlreichen offenen Fragen stellte.

Der 46-Jährige versuchte, die Gründe für den Trainerwechsel zu nennen, kam mit seinem Auftritt im STAHLWERK Doppelpass aber nicht bei allen Zuschauern gut an.

Verwunderung über Bayerns Kommunikation

So bewertete Bayern-Blogger Justin Kraft: „Krass, wie er schwimmt. Jetzt hätte er fast Tuchel noch dafür verantwortlich gemacht, dass es geleakt wurde. ‚Von der anderen Seite‘, dann bricht er ab, weil er merkt, dass das unsinnig ist.“

Details enthüllt! So startet Tuchel bei Bayern

Details enthüllt! So startet Tuchel bei Bayern

Ausgerechnet! So förderte Tuchel Nagelsmanns Karriere

Ausgerechnet! So förderte Tuchel Nagelsmanns Karriere

Viele Leute waren in den letzten Tagen darüber verwundert, wie die Freistellung von Nagelsmann öffentlich wurde. Bereits am Donnerstagabend wurde darüber berichtet, ehe einen Tag später die offizielle Bestätigung vonseiten des Rekordmeisters folgte.

Aus diesem Grund schrieb ein weiterer Twitter-User: „Am Narrativ von Brazzo stört mich nur, dass sie zwar sofort Nagelsmann angerufen hatten, nachdem Tuchel zugesagt hatte. Am Telefon haben sie ihn aber nur zum Gespräch eingeladen und nicht reinen Wein eingeschenkt. Schade.“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Salihamidzics Lederjacke sorgt für Lacher

Aber es gab auch positive Stimmen zum Auftritt von Salihamidzic. So wurde er für seinen „aufgeräumten Auftritt“ gelobt. „Seine Eloquenz in Zweifel zu ziehen, finde ich da völlig unpassend, denn er ist kein deutscher native Speaker. Hasan hat so transparent wie möglich die Entscheidungsfindung von Nagelsmann zu Tuchel erklärt“, lobte ein weiterer User auf Twitter.