Bundesliga: Nagelsmann-Aus geleakt? "Anruf kam nicht von der Zahavi-Seite" - Salihamidzic bezieht Stellung

Salihamidzic sieht kein Fehlverhalten des FC Bayern

„Julian Nagelsmann hat dann erst am Donnerstagabend erfahren, dass er am Freitag kommen soll und davon erfahren wird. Die Art der Kommunikation war mit Sicherheit alles andere als gut für den FC Bayern“, fasste Altschäffl zusammen.

So will Tuchel Bayerns Trainerteam umbauen

„Wir (Thomas Tuchel und er, Anm. d. Red.) haben uns am Dienstag getroffen, ein sehr gutes Gespräch geführt und am Mittwoch und Donnerstag haben wir mit den Managern von Thomas verhandelt. Am Donnerstagabend haben wir erfahren müssen, dass die Informationen geleakt wurden von einer dritten Person . Da konnten wir wirklich nichts dafür“, versicherte Salihamidzic.

„Ich weiß nicht, wer das war - sicherlich von der anderen Seite. Wir haben uns fair verhalten. (…) Den Ersten, den wir am Donnerstag angerufen haben, war Julian Nagelsmann. So eine Entscheidung teilt man nicht am Telefon mit, das ist stillos. Deshalb haben wir uns am nächsten Tag an der Säbener Straße getroffen. Wir haben gewartet, bis es eine Zusage von Thomas Tuchel gab.“