RB Leipzig bedient sich in Salzburg - so rechtfertigt Eberl Aufreger-Transfer Seiwald

Kein Zufall würden manche Stimmen behaupten, eine gewisse Vereinsnähe ist unumstritten vorhanden. Auch Max Eberl hatte noch in Gladbacher-Zeiten dieses Transferkonstrukt harsch kritisiert. Nun tütete er den Seiwald-Transfer selbst ein und musste sich am DAZN -Mikrofon vor dem Freitagabendspiel gegen den BVB rechtfertigen.

Eberl: „Salzburg ein Verein, wie jeder andere“

Zu seiner eigenen Kritik an diesen umstrittenen Wechseln hat Eberl heute eine andere Ansicht. „Ich habe damals als Kontrahent etwas dazu gesagt, sieben Jahre weiter und die Welt hat sich im Fußball gedreht. Und am langen Ende ist es nun mal so, dass RB Salzburg ganz normal ein Verein ist, wo wir hinschauen, wie jeder andere auch“, verkündete der frühere Glabdach-Boss.