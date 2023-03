Uli Hoeneß erklärt: 100-Millionen-Transfers bei Bayern möglich - neue Aussagen zu Harry Kane

Uli Hoeneß hat seine Meinung zu einem möglichen Transfer des englischen Superstars schon vor wenigen Tagen deutlich gemacht - und jetzt noch einmal nachgelegt. Demnach sei ein Neuzugang in der erwarteten finanziellen Größenordnung generell durchaus denkbar. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Hoeneß: Dann wird Harry Kane gekauft

Er sei aber auch nur einer von neun Aufsichtsräten beim Rekordmeister: „Wenn die anderen acht sagen, er wird gekauft, dann wird er gekauft. So ist es in einer Demokratie.“

„Tatsache ist, dass Paris natürlich eine der besten Mannschaften der Welt ist, mit diesen Superstars“, meinte Hoeneß. Beim FC Bayern dürfe man stolz sein, denn „in der zweiten Halbzeit war es ja schon fast eine Demonstration. Ich bin selten so glücklich nach Hause gefahren wie gestern.“

Das Duell mit PSG war im Vorfeld als wegweisend beschrieben worden - auch für Trainer Julian Nagelsmann. Was Hoeneß aber missfiel, ein Schicksalsspiel sei die Partie für den Coach nicht gewesen.

Hoeneß spricht über Nagelsmann - und lobt BVB

Während Bayern einmal mehr ins Viertelfinale einzog, musste sich mit Borussia Dortmund eine erste deutsche Mannschaft aus dem Europacup verabschieden . „Ich finde es schade“, sagte Hoeneß dazu. Ein erfolgreiches Abschneiden der Bundesligisten in Europa bringe „Startplätze und auch mehr Geld in die Kassen und das ist für das Image des deutschen Fußballs extrem wichtig.“

Der Lauf des BVB in der Bundesliga (acht Siege in Folge) imponiert Hoeneß dafür umso mehr. „Die haben sich ja unglaublich gefangen seit Weihnachten. Sie haben bis auf das Spiel in London alle Spiele gewonnen. Ich bin überzeugt, dass es dieses Jahr keinen Solo-Lauf des FC Bayern gibt. Es wird spannend bis zum letzten Spieltag.“