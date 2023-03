Heftige BVB-Wut nach Aus gegen Chelsea: "Handfester Skandal"

Matthias Sammer und Emre Can on fire!

„Der Elfmeter und die Wiederholung ist ein handfester Skandal. Es ist nicht das erste Mal, dass das Borussia Dortmund trifft“, schimpfte Sammer, externer Berater beim BVB, in seiner Rolle als Experte bei Amazon Prime . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Havertz verschießt Elfmeter

Was war passiert? Kai Havertz hatte einen Handelfmeter an den Pfosten gesetzt. Doch Makkelie entschied auf Wiederholung, weil neben einigen Chelsea-Spielern auch BVB-Profis zu früh in den Strafraum gelaufen waren.