Adeyemi-Elfmeter verweigert: Gräfe stellt Schwalben-These auf

Diese These stellte der ehemalige Topschiedsrichter Manuel Gräfe nach dem Remis von Borussia Dortmund beim VfL Bochum, das von mehreren strittigen Entscheidungen von Referee Sascha Stegemann bestimmt war , zumindest in den Raum.

„Wenn man zuletzt in zwei Spielen ein Elfer schinden will (Adeyemi), werden Schiedsrichter auch vorsichtiger“, erklärte der Ex-Unparteiische auf Twitter. Adeyemi war gegen Bochum in der 65. Spielminute elfmeterreif gefoult worden, Stegemanns Pfeife blieb aber stumm.